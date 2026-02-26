أكد محمد مجدي أفشة أن محمود حسن تريزيجيه يُعد أفضل لاعب في صفوف الأهلي في الوقت الحالي، مشددًا على أن الأرقام وحدها كفيلة بإثبات ذلك، خاصة مع تصدره قائمة هدافي الفريق في الدوري المحلي والبطولات الأفريقية.

وأوضح أفشة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن “القاضية” كانت بمثابة وشّ السعد عليه طوال مسيرته، مؤكدًا أنه تعرّض للظلم بعد نهائي القرن، رغم تحقيق الفريق بطولتين أفريقيتين لاحقًا، لافتًا إلى أن المقارنات المستمرة بمباراة نهائي القرن جاءت بفعل ضغوط السوشيال ميديا، وليس بسبب تراجع مستواه.

وأشار أفشة لاعب الأهلي إلى أنه كان يقدم أداءً جيدًا داخل الملعب، وأن الحكم على مستواه يجب أن يكون بما يقدمه في المباريات، لا بالمقارنات أو الضغوط الجماهيرية، وأضاف بثقة: «أنا راجع الأهلي تاني بنسبة 100%، وفكرة اللعب من عدمه تكون بالاجتهاد»، مؤكدًا أن العودة للنادي مسألة وقت واجتهاد داخل الملعب.