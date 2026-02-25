أكدت الفنانة بشرى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يظل الأقرب إلى قلبها، مشيرة إلى أنه «الأصل والأساس». كما أوضحت أن صوت بهاء سلطان هو الأكثر قدرة على إدخالها في حالة من «السلطنة»، مقارنة بالفنان أحمد سعد.

وخلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» المذاع عبر قناة النهار، قالت بشرى مازحة: «أنا شايلة 10 آلاف جنيه تحت البلاطة، عليَّ قروض وأقساط»، مؤكدة أنها تفضّل العودة إلى مهرجان الجونة السينمائي بشروطها المعروفة، بدلًا من المشاركة في مهرجان يحمل اسمها بتمويل «مجهول»، ومشددة على أن المهرجان يمثل منظومة وطنية ذات أسس واضحة.

وعن المقارنات الفنية، رجّحت بشرى كفة مي عمر على ياسمين صبري من حيث النجومية، معتبرة أنها الأكثر شهرة. كما كشفت أنها إذا قررت تقديم «دويتو» شعبي فستختار سعد الصغير بدلًا من حمو بيكا.