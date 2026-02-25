أكّد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن سر فوز الفريق على زد بنتيجة 2-1 في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، يكمن في دعم جماهير النادي وروح اللاعبين.

وقال المندوه في تصريحات لقناة "أون سبورت": "كنت متواجدًا في الاستاد، شكل الجماهير وتفاعلهم شيء يفرح جدًا، روح الجمهور شيء أساسي في الفوز ويجب أن نشكرهم جدًا. نسير بشكل جيد، معتمد جمال عامل حالة جيدة جدًا".

وأضاف: "الجمهور هو المحفز الأساسي لفريق الزمالك للمنافسة على البطولات، والتفكير الأساسي الآن هو الحفاظ على اللاعبين المتواجدين، ونتابع قطاع الناشئين باستمرار".

وعلق المندوه على حالة عبد الله السعيد بعد تبديله قائلاً: "عبد الله السعيد لاعب كبير جدًا ونموذج، ما حدث منه كان عصبية ملعب وأحييه بشدة، نموذج يحتذى به لجميع اللاعبين".

وتطرق إلى المباراة المقبلة ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل: "لا توجد مباراة سهلة، كل المواجهات هامة جدًا، نخوضها بنفس التركيز والمجهود، إن شاء الله نتخطى بيراميدز، فريق محترم، لكن بالروح الحالية نستطيع عبور أي مباراة".

وفيما يخص ملف التجديد لحسام عبد المجيد، قال: "لست مسؤولاً عن ملف الكرة، ولا أعتقد في الفترة الحالية يوجد حديث بخصوص ذلك".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بعد 17 مباراة، ويستعد لمواجهة بيراميدز في الجولة 20 من البطولة.