 الأهلي يفوز على الترسانة في دوري سوبر الطائرة - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026 1:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الأهلي يفوز على الترسانة في دوري سوبر الطائرة

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 12:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 12:48 ص

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على الترسانة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري السوبر.

وأقيمت المباراة مساء الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل الفريق انتصاراته في بطولة الدوري.

وتقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-18.

وتراجع أداء الفريق في الشوط الثالث وخسر بنتيجة 23-25، وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-13.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره القناة السبت المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك