الأهلي يفوز على الترسانة في دوري سوبر الطائرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على الترسانة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري السوبر.

وأقيمت المباراة مساء الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل الفريق انتصاراته في بطولة الدوري.

وتقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-18.

وتراجع أداء الفريق في الشوط الثالث وخسر بنتيجة 23-25، وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-13.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره القناة السبت المقبل.