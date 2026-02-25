بشرى تكشف سبب انفصالها عن خالد حميدة: بعد المسافات السبب

أكدت الفنانة بشرى أنه لو عاد بها الزمن لاختارت الزواج مرة أخرى من طليقها خالد حميدة، قائلة: "لأني حبيته، هو أكتر جوازة كانت بقلبي، حبيته ومش هتكسف أقول كده"، موضحة أن العلاقة بينهما انقطعت بعد الانفصال.

وشددت بشرى، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على شاشة "النهار"، على أن قرار الزواج كان نابعًا من حب حقيقي، قائلة: "أنا حبيته من قلبي، وكان قلبي يسبق عقلي في الجواز، لكن مع الوقت المخ بيحل محل المشاعر فورًا".

وأضافت بشرى أن الانفصال لم يحدث نتيجة خلافات شخصية أو مشكلات، بل بسبب بعد المسافات وعدم التواصل المستمر، مشيرة: "هو مسافر معظم الوقت، وما بيجيش إلا أيام معدودة، ولما بيجي بيكون فيها مهرجانات ومناسبات، فمع الوقت بتحسي إنك معاه كأنك بتمثلين جوازه مش جواز حقيقي".

وأكدت بشرى أنها عادة تحب بعقلها وليس بقلبها، لكنها مع خالد حميدة شعرت بأنها منحت قلبها بالكامل، مضيفة: "تنازلت عن عقلي وحركت قلبي، ده بالنسبة لي تنازل كبير"، موضحة أن قرار الانفصال كان قرارًا مشتركًا بين الطرفين: "إحنا الاثنين أخدناه في نفس الوقت، بسبب اختلاف الطرق ونمط الحياة".