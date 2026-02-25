بشرى تكشف لأول مرة تفاصيل انفصالها عن خالد حميدة: «أنا سبقه عصري في الزواج»

كشفت الفنانة بشرى، لأول مرة، تفاصيل انفصالها عن الفنان خالد حميدة، نافيةً ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود خلافات تتعلق بمشروع تجاري جمع بينهما.

وقالت بشرى، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» المذاع عبر قناة قناة النهار، إن الانفصال لم يكن له أي علاقة بالمشروع المشترك، مؤكدة أن العمل لا يزال قائمًا وأنها مستمرة ضمن فريق النجوم المشاركين فيه. وأضافت: «الشائعة دي غلط تمامًا، المشروع لسه مكمل».

وأوضحت أن زواجها لم يكن قصير المدة، إذ استمر عامًا ونصف العام، مشددة على أنها لم تكن متسرعة بالمعنى السلبي، بل إن قرارها جاء نتيجة خبرة أسرية وعاطفية كوّنتها على مدار سنوات.

وأضافت: «أنا سبقه عصري، بشوف حاجات بدري شوية بدل ما أقعد في جوازة خمس سنين وأتعلم بالغلط»، مؤكدة أنها لم تواجه أي اعتراض من أسرتها على الزواج، مشيرة إلى أن والدتها كانت تكنّ كل التقدير لزوجها، ورأت فيه شخصًا محترمًا ينتمي إلى عائلة كبيرة. وقالت: «ما حدش كان معترض من أهلي خالص».

وشددت بشرى على أن سبب الانفصال يعود إلى اختلاف الرؤى بينهما بشأن نمط الحياة؛ إذ كانت ترغب في خوض تجارب حياتية مختلفة، بينما كان زوجها يميل إلى الاستقرار الأسري والإنجاب. وأضافت: «كنت في قمة مشواري الفني ونجاحي، واخترت راحة بالي ونفسي قبل أي شيء آخر»، موضحة أنها لم تختر الفن على حساب الاستقرار الشخصي، بل قررت منح نفسها الأولوية في تلك المرحلة من حياتها.