ضبط سيدة بتهمة إلقاء ابنتها الرضيعة في مقلب قمامة وإشعال النار بجسدها بالشرقية

شهدت قرية المناجاة الكبرى التابعة لدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة، بعدما أقدمت أم على التخلص من طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر 4 أشهر، حيث ألقتها داخل كومة قمامة وأشعلت النيران بها، ما أسفر عن تفحم جثتها.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة طفلة متفحمة إثر حريق نشب في كمية من القمامة أمام أحد المنازل بقرية المناجاة الكبرى بدائرة المركز، وعلى الفور تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز الحسينية، أن الطفلة تدعى "نورهان.م.ج.ع"، وتبلغ من العمر 4 أشهر، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها "شيرين.ع.ع.ع"، 31 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، إذ أشعلت النيران في القمامة المجاورة للمنزل ثم ألقت طفلتها بداخلها.

ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة

وبسؤال والد المتهمة، أفاد بأن ابنته تعاني من حالة نفسية وتتلقى العلاج لدى أحد أطباء المخ والأعصاب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 978 إداري مركز الحسينية لسنة 2026، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها.