أكدت الفنانة بشرى أن حياتها مستقرة بعد الانفصال، مشيرة إلى أن بيتها ثابت ومستقر ولا يعتمد على رأي رجل لتحديد استقراره، قائلة: "أنا في كل الأحوال بيتي ثابت ومستقر، مش مستنية راجل هو اللي يقرر إذا كان البيت مستقر أو لا".

وأوضحت بشرى، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على شاشة "النهار"، أنها ليست متمردة على الرجال، مؤكدة أن المرأة كافية وقوية، مضيفة: "الراجل بيحب يحس أن الست مبدية بيتها وشغله، وفي نفس الوقت يحس هو بكلمته مسموعة".

وقالت بشرى إنها لا تريد العيش وفق القواعد التقليدية فقط، موضحة: "أنا مش بس عايزة أعيش براحتي، أنا شايفة إن في طريقة تانية نعرف نعيش بيها، مش لازم نلتزم باللي احنا حافظينه أو اللي حفظوه لنا"، مشيرة إلى أن هذه القواعد قد تناسب بعض الأشخاص لكنها ليست مناسبة للجميع.

وتابعت: "والد أولادي رجل محترم وداعم لي دائمًا، هو عمره ما عطلني، بالعكس كان داعمني. أنا لم أخطئ في اختيار والد أولادي أبدًا، وأولادي وحتى الناس حواليّا يقولوا لي فعلاً"، مضيفة أن الانفصال كان بسبب اختلاف أسلوب الحياة والطرق بينهما.