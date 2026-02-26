أوكرانيا ترفع المعاشات التقاعدية بنسبة تزيد عن 12%

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، زيادة في المعاشات التقاعدية تتجاوز معدل التضخم، وسيستفيد منها أكثر من 10 ملايين متقاعد.

وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو: "اعتبارا من 1 مارس المقبل، سترتفع المعاشات التقاعدية ومدفوعات التأمين لملايين الأوكرانيين بنسبة 12.1%".

وأشارت إلى أن هذه الزيادة أعلى من معدل التضخم، مؤكدة أنها تأتي استمراراً لسياسة المعاشات التقاعدية التي تتبعها البلاد منذ عام 2021.

وتُصنف المعاشات التقاعدية في أوكرانيا على أنها منخفضة.

وفي الأول من يناير، بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صندوق التقاعد الوطني حوالي 10.1 مليون متقاعد، يتقاضون متوسط معاش يعادل حوالي 150 دولارا أمريكيا، بينما يتقاضى أكثر من نصف المتقاعدين مبالغ أقل من ذلك بكثير.