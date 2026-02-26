المصري يفوز على مودرن سبورت في الدوري

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فوزًا ثمينًا من نظيره مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيم اللقاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، في مواجهة اتسمت بالندية والرغبة المتبادلة من الفريقين لحصد النقاط الثلاث.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 عن طريق ميدو جابر، بعدما ارتقى لعرضية متقنة أرسلها أحمد أيمن منصور من الجهة اليسرى، ليحولها برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك على يسار حارس المرمى.

وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 29 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر، ليواصل نتائجه المتذبذبة في المسابقة.