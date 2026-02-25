أكدت الفنانة بشرى أن نظرة المجتمع لا تؤثر على حياتها الشخصية بعد الانفصال، قائلة: "لا أحد يحاسب على فواتيري أو يضع لي الطعام في الثلاجة"، مضيفة أنها تحترم الناس في حدودهم، وأن الاحترام يجب أن يكون متبادلًا دون فرض أي شيء على أحد.

وشددت بشرى، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على شاشة "النهار"، على أن قراراتها مبنية على عقلها وخبرتها، وليس على آراء الآخرين، مؤكدة أن أي قرار اتخذته في السابق ستكرره مرة أخرى، لأن جميع قراراتها صادقة وحقيقية.

وأضافت بشرى رداً على سؤال افتراضي عن العودة لزواجها الأول من والد أولادها، أن القرار الخاص بالزواج والانفصال كان صعبًا في مرحلة الشباب، لكنها لن تعود اليوم بعد أن اكتسبت النضج والخبرة، قائلة: "قراراتي الآن حقيقية، وحياتنا معًا راقية ومحترمة، نربي أولادنا سويًا، وأراه الآن كأخ كبير، ويعاملني كما لو كنت ابنته".