أتالانتا يقلب الطاولة على دورتموند برباعية ويحجز مقعده في ثمن نهائي الأبطال

حقق أتالانتا فوزًا كاسحًا على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب «أتليتي أزوري»، ضمن إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، ليؤكد الفريق الإيطالي تأهله رسميًا بعد ريمونتادا درامية.

دخل أصحاب الأرض اللقاء بعزيمة واضحة لتعويض خسارة الذهاب في ألمانيا بهدفين دون رد، ونجحوا في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعزز دافيد زاباكوستا التقدم بهدف ثانٍ مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل أتالانتا ضغطه ليسجل ماريو باشاليتش الهدف الثالث في الدقيقة 57، بينما حاول دورتموند العودة بتقليص الفارق عبر البديل كريم أديمي في الدقيقة 75.

وتعقدت مهمة الفريق الألماني بعد طرد رامي بن سبعيني في الوقت بدل الضائع، قبل أن يوجه لازار ساماردزيتش الضربة القاضية بهدف رابع قاتل في الدقيقة 90+8، حسم به بطاقة العبور لصالح الفريق الإيطالي.

وبهذه النتيجة، ينتظر أتالانتا التعرف على منافسه في دور الـ16، حيث سيتحدد خلال القرعة المقبلة بين آرسنال الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني، في مواجهة مرتقبة لعشاق البطولة القارية.