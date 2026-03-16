الناتو: اتخذنا خطوات لضمان الأمن في البحر المتوسط

- مسئول في الحلف أشار إلى إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز أيضا



أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الحلفاء اتخذوا خطوات لضمان الأمن بشكل أكبر في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في بيان مكتوب لمسئول في الحلف للأناضول، الاثنين، فضل عدم الكشف عن اسمه.

وقال المسئول: "الحلفاء اتخذوا بالفعل خطوات لتعزيز الأمن في البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أن الحلفاء يجرون مباحثات مع الولايات المتحدة ودول أخرى حول ما يمكنه فعله بشكل منفرد أيضا بشأن مضيق هرمز.

وأمس، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول الناتو، من مواجهة "مستقبل سيئ للغاية" في حال لم تساعد في تأمين مضيق هرمز، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي 2 مارس الجاري أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، وأنها ستهاجم السفن التي تحاول عبور الممر الاستراتيجي.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

وجاء قرار إيران عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة شن هجمات عليها منذ 28 فبراير، ما أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.