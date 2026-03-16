دراسة: نحو ثلاثة أرباع الرضع البريطانيين يقضون وقتا أمام الشاشات يوميا

وجدت دراسة، أن نحو ثلاثة بين كل أربعة رضع تبلغ أعمارهم تسعة أشهر في المملكة المتحدة يقضون بعض الوقت على الأقل أمام الشاشات.

ووجد بحث من مؤسسة السياسات التعليمية اليوم الاثنين، أن الرضع في هذا العمر الذين هم أطفال وحيدون أكثر احتمالية بنسبة 80% لقضاء بعض الوقت أمام الشاشات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويأتي البحث فيما من المقرر أن يحصل الآباء على توجيهات حكومية بشأن كيف يجب أن يستخدم الأطفال دون الخامسة الشاشات في أبريل.

ووجد تحليل من مؤسسة السياسات التعليمية أن الرضع في المنازل التي يكون فيها أب أو أم فقط يقضون ما متوسطه 47 دقيقة في اليوم أمام الشاشات مقارنة بـ39 دقيقة في اليوم للرضع الذين لديهم أبوين في المنزل.

وبلغ متوسط قضاء الرضع وقت أمام الشاشات في الدراسة 41 دقيقة ولكن أقلية صغيرة نسبتها 2% تجاوزت الثلاث ساعات في اليوم.

ويخرج أربعة بين كل خمسة أطفال نسبتهم 80% ممن لا يقضون وقتا أمام الشاشات من المنزل يوميا مقارنة بنسبة 76% يقضون ما يصل إلى ساعتين أمام الشاشات.