 «الإيجار القديم».. عبور شائك نحو أغسطس 2032 - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026 9:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

«الإيجار القديم».. عبور شائك نحو أغسطس 2032

كتب- محمد علاء:
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 9:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 9:32 م

بعد عقود من الجمود، دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة لـ«فك الاشتباك»، مع تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يغير قواعد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويفتح طريقًا "شائكًا" نحو إنهاء العقود بحلول أغسطس 2032.
القانون، الذي جاء استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، يفرض زيادات فورية وتدريجية في الأجرة، ويمنح فترات انتقالية متفاوتة، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف المستأجرين بشأن اليوم التالي.
دخل القانون، الذي أعدّته الحكومة ووافق عليه البرلمان، حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه برقم 164 لسنة 2025.
وتستعرض «الشروق» في هذا الملف وجهتي نظر المستأجرين والملاك تجاه القانون، وتوضح خارطة الطريق نحو إنهاء العلاقة الإيجارية.

 

أيمن عصام ممثل المستأجرين لـ«الشروق»: نطالب بإلغاء الطرد وتحريك عادل لأجرة الإيجار القديم

 

مصطفى عبد الرحمن ممثل الملاك لـ«الشروق»: سنطلب إخلاء الوحدات بعد 3 سنوات لمن رفض السكن البديل

 

سنوات فك الاشتباك.. خارطة طريق إنهاء عقود الإيجار القديم

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك