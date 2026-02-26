وزير الخارجية الإيراني: هناك إمكانية للتوصل إلى حل عادل في جنيف

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن هناك إمكانية للتوصل إلى حل عادل ومتوازن في المفاوضات مع الولايات المتحدة غدا الخميس في مدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "إنديا توداي" الهندية بالعاصمة الإيرانية طهران، قبيل توجهه إلى جنيف، للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد عراقجي، استعداد بلاده للإجابة على الأسئلة المتعلقة بأنشطتها النووية وإزالة مخاوف واشنطن بهذا الشأن.

وأردف: "لسنا مستعدين للتخلي عن حقنا في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، لذلك أعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى حل متفق عليه وعادل ومتوازن في جنيف غدا".

وأشار عراقجي، إلى أنهم حققوا بعض التقدم في الجولة الثانية من المفاوضات: "تمكنا من التوصل إلى نوع من التفاهم المتبادل، وأعتقد أنه يمكننا بناء اتفاق على أساس هذا التفاهم".

وأكد استعداد بلاده التام لكل من خياري الحرب والسلام، لافتا إلى أن طهران استخلصت العديد من الدروس من حرب الـ12 يوما، إذ أصبحت القوات المسلحة الإيرانية أكثر استعدادا مقارنة بما قبل الحرب.

وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "تطوير إيران لصواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة"، قال عراقجي: "أعتقد أنه وقع ضحية أخبار كاذبة، فنحن لا نطور مثل هذه الصواريخ".

وأضاف: "لقد حددنا عمدا مدى صواريخنا بـ2000 كيلومتر فقط، فقط للدفاع عن أنفسنا، صواريخنا دفاعية بطبيعتها، وقد صممت فقط لأغراض الردع ولمساعدتنا على الدفاع عن أنفسنا".

وفيما يتعلق بالحشود العسكرية الأمريكية قرب إيران، أوضح عراقجي: "إن كانت واشنطن تهدف من خلال ذلك إجبارنا على الاستسلام، من المؤكد أن هذا لن يحدث أبدا، وستكون حربا مدمرة، ولن يكون هناك انتصار لأي طرف".

وقال: "نظرا لتوزع القواعد الأمريكية في نقاط مختلفة من المنطقة، فإن كل المنطقة قد تجر إلى هذه الحرب، وهو سيناريو مروع جدا، لا أريد حتى التحدث عنه".

وشدد عراقجي، على أن الطرف الذي يسعى للحرب في المنطقة هو إسرائيل، حيث تحاول دفع الولايات المتحدة للحرب ضد إيران.

وأردف: "إسرائيل لا تستطيع القيام بذلك بمفردها، لقد جربوا ذلك وفشلوا، ومن ثم طلبوا المساعدة من الولايات المتحدة، وأعتقد أن الوضع الحالي هو جزء من خطة إسرائيل لسحب الولايات المتحدة إلى الحرب".

واستؤنفت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات، وبرعاية عُمانية، في جنيف في 18 فبراير الجاري، في حين من المقرر أن تستضيف جنيف، الخميس، الجولة الثالثة.