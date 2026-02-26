أعربت الفنانة إلهام شاهين عن رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، مؤكدة أن القرار نابع من إيمانها بأن يكون «صدقة جارية» تظل في ميزان حسناتها بعد رحيلها.

وقالت شاهين، خلال لقائها ببرنامج «بين السطور» مع الإعلامية يمنى بدراوي على قناة «TEN»، اليوم الأربعاء، إنها فكرت في الأمر من منطلق أن الجسد مصيره الفناء بعد الموت، مضيفة: «لن يضرني شيء إذا ساهمتُ في إنقاذ حياة إنسان بأجزاء من جسدي، طالما كانت صالحة طبيًا».

وأوضحت أن التبرع بالأعضاء لا يناسب جميع الأشخاص، إذ يخضع لاشتراطات طبية وعمرية محددة، مشيرة إلى أنها اطّلعت على الجوانب العلمية والدينية المتعلقة بالأمر. وأضافت أن الروح هي التي تُحاسب، بينما الجسد يفنى، متسائلة: «ما المانع أن أُسهم في إنقاذ أكثر من شخص؟».

ولفتت إلى إمكانية التبرع بعدد من الأعضاء، من بينها الكلى والكبد والأمعاء والقلب – الذي يتطلب نقله فورًا بعد الوفاة – إضافة إلى الجلد والقرنية.

وكشفت شاهين أنها طالبت بتفعيل قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، موضحة أن القانون قائم منذ سنوات طويلة دون تفعيل كامل، ومتسائلة عن آليات تنفيذ وصية المتبرع عقب الوفاة والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.

وأضافت: «حتى لو لم يكن صالحًا سوى القرنية، يمكن أن تُعيد البصر إلى شخص كفيف.. وهذا خير عظيم». وأشارت إلى أن أسرتها أبدت في البداية تخوفًا من القرار، لكنها أكدت لهم أن الأمر وصية جادة لا تحتمل المزاح، لافتة إلى أنهم تقبلوا موقفها بعد مناقشات وإقناع.