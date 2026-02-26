أكدت الفنانة بشرى أن الفنان محمد رمضان يُعد نجم مصر الأبرز حاليًا، مشيرة إلى أن الواقع والأرقام تفرض اسمه بقوة على الساحة الفنية، لافتة إلى أنه الأكثر فهمًا لحركة السوق وما يريده الجمهور. جاء ذلك خلال سؤال عن تفضيل بين اسمه وبين كل من أمير كرارة وأحمد العوضي، في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر.

وقالت بشرى، خلال الحوار المذاع على قناة النهار، إن محمد رمضان يتفوق في أي مفاضلة جماهيرية مع نجوم مثل أمير كرارة وأحمد العوضي، مؤكدة أن النجاح لا يُقاس بالآراء فقط، بل بما تحققه الأعمال من أرقام وانتشار واسع.

وأضافت أنها، رغم انتقادها له سابقًا في إحدى الأغاني، فإن ذلك لا يعني الهجوم عليه في حياته المهنية أو إنكار نجاحه، موضحة أن الأرقام تتحدث عن نفسها، وأنه نجح في دعم مسيرته التمثيلية بالغناء والراب، ما عزز حضوره الجماهيري بشكل ملحوظ.

وأشارت بشرى إلى أن مصالحتها مع محمد رمضان في عمل بعنوان «وردة» كانت «شو» مميزًا، وأن الصلح بينهما سبق هذا التعاون، لافتة إلى أنهما حاليًا على علاقة جيدة. ووصفت محمد رمضان بأنه «ذكي ومن أذكى الفنانين الذين يفهمون السوق ويعرفون ماذا يريد الناس»، مع تأكيدها أن الاختلاف معه في بعض الأمور لا يغيّر من حقيقة نجاحه.

وفي سياق آخر، تحدثت بشرى عن البطولة النسائية، مؤكدة أن الفنانة روجينا استحقت البطولة المطلقة بخبرتها، لكنها أشارت إلى أن من منظور الفكر الإنتاجي السائد في السوق، فإن الفنانة دينا الشربيني تُعد الأوفر حظًا حاليًا، إلى جانب أمينة خليل، مؤكدة أنهما تستحقان البطولة المنفردة.