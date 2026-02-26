قال المخرج محمد فاضل، إن موسم رمضان ما زال يحتفظ بقيمته وقوته رغم انتشار المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن خصوصية الشهر الكريم في مصر تمنحه طابعًا لا يمكن للتكنولوجيا أن تعوّضه بالكامل.

وأضاف خلال لقائه في التلفزيون المصري، أن التطور التكنولوجي أتاح للمشاهد مشاهدة أي عمل في أي وقت، لكن “لمة العيلة” وطقوس المشاهدة الجماعية في رمضان تمنح الأعمال المعروضة خلاله اهتمامًا وتأثيرًا خاصين.

وتابع: "رمضان في مصر له طعم خاص؛ لمة العيلة وطقوس محددة؛ وده بيدي دراما رمضان اهتمام زائد؛ التكنولوجيا ماعوضتش الإحساس ده بالكامل".

- عادل إمام و”أحلام الفتى الطائر”

وعن تجربة مسلسل أحلام الفتى الطائر، أوضح فاضل أن العمل جاء في فترة كان فيها عادل إمام نجمًا مسرحيًا وسينمائيًا كبيرًا، ولم يكن معتادًا الظهور كثيرًا في التلفزيون، ما جعل مشاركته في المسلسل خطوة مهمة.

ونفى فاضل ما يتردد أحيانًا عن صعوبة التعامل مع النجوم الكبار، مؤكدًا أن الفنان الحقيقي كلما كبر اسمه أصبح أكثر التزامًا، لافتا إلى أن عادل إمام كان شديد الانضباط، وإذا احتاجه التصوير كان يطلب من المنتج إيقاف العرض المسرحي في يوم التصوير.

وأضاف أن الفنان الكبير يكون غالبًا أكثر قلقًا من غيره، مستشهدًا بالفنانة الراحلة أمينة رزق التي كانت تشعر برهبة شديدة قبل التصوير رغم تاريخها الكبير، معتبرًا أن هذا الخوف على جودة العمل هو أحد أسباب عظمتهم واستمرارهم.

وردا على سؤال حول أكثر الأعمال تحقيقا للمفاجأة جماهيريا.. ذكر أنه لا ينجرف وراء الثقة الزائدة، بل يعيش حالة قلق قبل عرض أي عمل. ويبذل أقصى جهده، لكن الحكم النهائي يظل بيد المشاهد، مؤكدًا أن النجاح لا يمكن ضمانه مسبقًا.