باريس سان جيرمان يضع الزلزولي ضمن أولوياته لتعزيز الهجوم

بدأت إدارة باريس سان جيرمان في التخطيط لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل، مع تركيز خاص على تطوير خط الهجوم عبر التعاقد مع عناصر شابة تجمع بين السرعة والمهارة وقدرة صناعة الفارق سريعًا.

ووفقًا لتقارير إعلامية مغربية نقلًا عن مصادر فرنسية، يأتي اللاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس ولاعب برشلونة السابق، في صدارة اهتمامات النادي الفرنسي للانضمام إلى صفوفه في الصيف القادم.

ويأتي هذا الاهتمام بعد موسم رائع للزلزولي البالغ 24 عامًا، حيث ساهم في 16 هدفًا (9 أهداف و7 تمريرات حاسمة) خلال 30 مباراة بجميع المسابقات مع ريال بيتيس، ما يجعله يلبي متطلبات المدير الرياضي لويس كامبوس والمدير الفني لويس إنريكي لتعزيز قدرات الفريق الهجومية.

ويتميز الزلزولي بقدرته على اللعب كجناح أيسر أو مهاجم ثانٍ، ما يمنحه ميزة تكتيكية متعددة الاستخدامات تناسب خطط إنريكي الحديثة. ومع استمرار تألقه، تترقب الأندية الأوروبية التطورات خلال الأشهر المقبلة، بينما يسعى ريال بيتيس للحفاظ على أحد أهم لاعبيه في الدوري الإسباني.