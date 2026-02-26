كشف ملابسات فيديو مشادة بين قائد سيارة ومندوب توصيل بالشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على التصوير بقيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالسب، مدعيًا عمله بجهة رسمية، وذلك بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا من أحد الأشخاص (الظاهر بمقطع الفيديو – مقيم بالجيزة)، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بسيارته الملاكي بدائرة القسم يوم 9 من الشهر ذاته، فوجئ بقائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور، دون حدوث أي تشابك بالأيدي. وأوضح المُبلّغ أن سبب تحريره للبلاغ يرجع إلى خشيته من قيام الطرف الآخر بتحرير محضر كيدي ضده.

ومن خلال التحريات أمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه مندوب توصيل مقيم بمحافظة الجيزة. وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية على النحو المشار إليه، واتهم قائد السيارة بالتعدي عليه بالسب، والادعاء بأنه يعمل بإحدى الجهات الرسمية.

وبإعادة سؤال قائد السيارة، نفى ادعاءه العمل بجهة رسمية.

وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.