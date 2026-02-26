إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير لـ أرض الصومال لديها



وافقت الحكومة الإسرائيلية، على أول سفير لـ "أرض الصومال" لدى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، أنها "وافقت على الدكتور محمد حاجي (سفيرا) لـ "أرض الصومال" لدى إسرائيل"، بعد شهرين من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الأفريقي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر الماضي، أول دولة تعترف بـ "أرض الصومال"، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.

وفي الـ6 من يناير 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".

وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير الجاري، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة.