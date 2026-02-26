شهيدان ومصابون برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا» إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب منتزه المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بوصول عدد من المصابين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منطقة تقع خارج نطاق سيطرة جيش الاحتلال في حي التفاح شرقي المدينة، قبل الإعلان عن استشهاد اثنين منهم.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تصعيد عسكري ملحوظ في جنوب القطاع وأوضاع إنسانية كارثية.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد مسلح حاول اجتياز «الخط الأصفر» جنوب قطاع غزة.

وادعى في بيان، أن «قوات طاقم القتال التابعة للواء جولاني، العاملة جنوب غزة، رصدت مسلحًا تخطّى الخط الأصفر، واقترب من مواقعها بطريقة اعتُبرت تهديدًا مباشرًا وفوريًا».

ووفقًا لمزاعمه، أضاف جيش الاحتلال أن «قواته تنتشر في المنطقة ضمن قيادة المنطقة الجنوبية، وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري».