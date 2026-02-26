كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بتسلق برج سكني ومحاولة سرقة إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة البساتين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالي بتاريخ 24 من الشهر الجاري، يفيد بقيام أحد الأشخاص بتسلق أحد العقارات السكنية في نطاق القسم، ومحاولته الشروع في سرقة إحدى الشقق.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن دافعه كان السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات.