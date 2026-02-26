متحدث الصحة: إدخال تقنية الروبوت الجراحي لتطوير أدوات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع ممثلي شركتي «تكنويڤ» و«ميدبوت»، لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي داخل المنشآت الطبية التابعة للوزارة، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار خطة تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الروبوت الجراحي «ليس مجرد تقنية حديثة تُضاف إلى المستشفيات»، بل يمثل أداة متطورة لتحديث أساليب تقديم الخدمة الطبية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وأوضح أن الروبوت الجراحي لا يُعد بديلًا عن الطبيب، ولا يجري العمليات بشكل مستقل، وإنما هو أداة يتحكم فيها الجراح لإجراء تدخلات دقيقة بدرجة عالية من التحكم.

وأشار إلى أن من أبرز فوائد هذه التقنية للمرضى زيادة دقة الجراحات، وتقليل معدلات النزيف والمضاعفات أثناء وبعد العمليات، فضلًا عن تقليص مدة الإقامة بالمستشفى نتيجة صغر حجم الشقوق الجراحية وسرعة التعافي. وأضاف: «إحنا النهارده بنتكلم عن تحسين جودة مخرجات التدخلات الجراحية ورفع مستوى الأمان الصحي للمريض».

ولفت إلى أن وزير الصحة أكد خلال الاجتماع أن الجراحة الروبوتية تمثل نقلة نوعية في مجال التدخلات الجراحية، خاصة من حيث الدقة وتقليل نسب الخطأ وتسريع تعافي المرضى، مشيرًا إلى بدء تشغيل أول روبوت جراحي بمستشفى معهد ناصر، تمهيدًا للتوسع في كبرى المستشفيات.

وأوضح عبدالغفار أن اختيار معهد ناصر جاء باعتباره أحد أكبر الصروح الطبية في مصر والشرق الأوسط، وفي ضوء خطة تحويله إلى «مدينة النيل الطبية».

وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية شهدت، منذ عام 2014، تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية وغرف العمليات ذات الكفاءة التقنية العالية، ما يؤهلها لاستقبال تقنيات جراحية متقدمة.

وأضاف أن التقنية ستُستخدم بشكل خاص في جراحات المسالك البولية، وأمراض النساء والتوليد، والجراحة العامة، مع توجيه الوزير بتشكيل لجنة وطنية لوضع الضوابط والمعايير المنظمة لاستخدام الروبوت الجراحي، ومتابعة آليات التطبيق لضمان تحقيق أقصى استفادة داخل المستشفيات المصرية.

كما أعلن عن إنشاء مركز لتدريب الأطقم الطبية على استخدام التقنية داخل أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، دعمًا لخطط الوزارة في نقل التكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر الطبية.