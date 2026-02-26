ذكر المخرج محمد فاضل، أن شهر رمضان لم يكن يومًا مجرد موسم عرض درامي، بل محطة تأثير حقيقية في وعي الجمهور، مشددًا أن العمل الرمضاني ينبغي أن يجمع بين المتعة والرسالة.

وأضاف خلال لقائه في التلفزيون المصري، الأربعاء، أنه لم يبدأ مشواره في رمضان، بل من خلال مسلسل القاهرة والناس عام 1967، والذي أُعيد عرضه مؤخرًا على شاشة ماسبيرو.

- “جحا المصري” وأول غناء لعبد المنعم مدبولي

وكشف فاضل أن أول عمل قدّمه في رمضان كان سباعية بعنوان جحا المصري عام 1968، من تأليف عاصم توفيق وبطولة الفنان عبدالمنعم مدبولي، مشيرًا إلى أنها كانت أول تجربة غنائية لمدبولي.



وأشار إلى أن فكرة غناء مدبولي قوبلت باستغراب في البداية، خاصة من الموسيقار محمود الشريف، لكن التجربة أثبتت نجاحها، لافتًا إلى أن مدبولي كان يتمتع بأذن موسيقية مميزة، وواصل الغناء لاحقًا في أعمال أخرى مثل أبنائي الأعزاء شكرًا.

- عادل إمام بطلًا لأول مرة

وأضاف فاضل أن عام 1969 شهد تقديم سباعية "الفنان والهندسة"، والتي كانت أول بطولة مطلقة للفنان عادل إمام في هذا الشكل الدرامي، وشاركته البطولة مديحة حمدي وشفيع نور الدين، كذلك خاض تجربة الغناء أيضًا في العمل، وهو ما أثار تساؤلات آنذاك.

- متى أصبح رمضان موسمًا مؤثرًا؟

وأوضح فاضل أن التحول الحقيقي في إدراك أهمية رمضان كموسم مؤثر جاء مع مسلسلات مثل أحلام الفتى الطائر (تأليف وحيد حامد وبطولة عادل إمام)، ثم أبنائي الأعزاء شكرًا، الذي شارك في بطولته عدد من النجوم الشباب آنذاك مثل يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي.

وأشار إلى أن هذه الأعمال أكدت أن رمضان موسم مشاهدة واسع، لكنه لا يجب أن يقتصر على الترفيه، بل ينبغي أن يتضمن رسالة واضحة. مستشهدا بمسلسل "صيام صيام" الذي حمل رسالة مفادها أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل التزام أخلاقي وسلوكي، وهو ما انعكس في كلمات التتر التي كتبها سيد حجاب ولحنها عمار الشريعي.

وعن آلية التحضير للأعمال الرمضانية في تلك الفترة، أوضح فاضل أن هناك تخطيطًا مسبقًا كان يتم قبل رمضان بشهور، عندما كانت إدارة التلفزيون تجتمع بالمخرجين لمعرفة مشروعاتهم، دون فرض موضوعات محددة عليهم.

وأكد أن المخرج كان يختار النص الذي يؤمن به ويتقدم به، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت كان يدفعهم أحيانًا للتصوير حتى أيام الشهر نفسه، خاصة في الحلقات الأخيرة.

وشدد أن دراما رمضان ستظل منصة مؤثرة في المجتمع، بشرط أن تحترم عقل المشاهد وتقدم له عملًا يجمع بين الجودة الفنية والقيمة الإنسانية.