قالت الفنانة بشرى، إن هناك فارقًا كبيرًا بين النقد المهني والتنمّر، مشددة على أن أي تجاوز في الألفاظ أو التعليق على الشكل أو السن لا يُعد نقدًا فنيًا، بل يندرج تحت مسمى التنمر، حتى لو صدر من أسماء كبيرة في المجال.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامج "أسرار" عبر شاشة "النهار"؛ حيث علّقت على صورة الناقد الفني طارق الشناوي، قائلة إن أول ما يتبادر إلى ذهنها عند رؤيته هو “الجدل”، موضحة أن بينهما سجالات سابقة، لكنها تحترم مكانته كناقد كبير.

وأضافت أن اعتراضها لم يكن على حقه في إبداء الرأي، بل على طريقة الطرح، مؤكدة: “في فرق شعرة بين النقد والتنمر… النقد تشريح علمي مهني، إنما التعليق على الشكل أو السن ده تنمر”.

وأشارت إلى أن فيلم “أولاد حريم كريم” لم يفشل كما تردد، موضحة أن المعيار الأهم بالنسبة للمنتج هو استرداد التكلفة أو تحقيق ربح، لافتة إلى أن تقييم الأعمال يختلف باختلاف المواسم وطبيعة الجمهور المستهدف.

- مفيش حد يقول على نفسه رقم واحد

وفي تعليقها على تصريحات بعض النجوم حول تصدرهم المشهد الفني، قالت بشرى إنها لا تؤيد أن يطلق فنان على نفسه لقب “رقم واحد”، معتبرة أن الحكم في النهاية للجمهور والنقاد، مضيفة: “مش إحنا اللي نقول على نفسنا كده… نسيب الناس هي اللي تقول”.

وعن رأيها في الفنان أحمد العوضي، أوضحت أنها شاهدت بعض أعماله التي شارك فيها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وأعجبت بها، مؤكدة أن عدم متابعتها لباقي أعماله لا يعني التقليل من نجاحه.

كما اعتبرت أن الجدل الدائر أحيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين النجوم غالبًا ما يكون مفتعلًا من بعض المتابعين بهدف صناعة “ترند” وزيادة التفاعل.

- كريم عبدالعزيز وأحمد عز “رقم واحد”

وحول تصنيفها لنجوم الصف الأول، اختارت بشرى الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز كأبرز نجوم الرجال حاليًا، بينما رشحت أمينة خليل من الجيل الجديد بين النجمات، ونيلي كريم من الجيل السابق.

- “أولادي المنجدين”

وفي لحظة مؤثرة، تحدثت بشرى عن طفليها إسماعيل وليلى، واصفة إياهما بـ“النعمة الكبيرة” و”المنجدين”، مؤكدة أن الأمومة تضع الشهرة والنجاح المهني في حجمها الطبيعي.

وقالت: “هم الحقيقة الوحيدة في حياتي… الشهرة زائلة، لكن دوري كأم أهم من أي حاجة تانية”، مشيرة إلى أن ابنها يميل للعاطفة، بينما تتمتع ابنتها بشخصية عقلانية قوية.

وأكدت أن الحياة لا تختزل في العمل أو الأضواء، بل في العلاقات الصادقة والأسرة، معتبرة أن كل ما عدا ذلك يظل مؤقتًا.