المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» خلال رمضان

يقدّم المسرح القومي العرض المسرحي الشعبي «يا أهل الأمانة» اعتبارًا من غدٍ الجمعة، ضمن برنامج عروض الاحتفاء بشهر رمضان.

العرض مستوحى من قصائد الشاعر الراحل فؤاد حداد، في تجربة فنية تمزج بين التراث الشعبي والوجدان المصري الأصيل. وهو من إعداد محمد رزق، وإخراج أحمد إسماعيل، وبمشاركة نخبة من نجوم المسرح القومي، منهم مفيد عاشور، ويوسف إسماعيل، ورحاب رسمي، إلى جانب نجمي الغناء مصطفى سامي ونهى حافظ.

ويتولى وضع الألحان محمد عزت، والقيادة الموسيقية شهاب محمد عزت، بينما صممت الديكور والملابس مي كمال. يُرفع الستار يوميًا الساعة 9:30 مساءً، ولمدة أسبوعين، على خشبة المسرح القومي، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتقديم عروض جماهيرية متميزة خلال الشهر الكريم. تُتاح التذاكر من خلال شباك التذاكر بالمسرح.

ويأتي هذا العرض تأكيدًا لدور المسرح القومي في إحياء التراث المسرحي والشعبي، وتقديم أعمال فنية راقية تتناسب مع أجواء رمضان، تحت إدارة الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي.