أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الكذب أكثر صفة تكرهها في حياتها، مشيرة إلى أنها لا تجيده منذ صغرها، وأن الصدق يمثل جزءًا أساسيًا من شخصيتها.

وقالت شاهين، خلال لقائها ببرنامج «بين السطور» مع الإعلامية يمنى بدراوي على قناة «TEN»، الأربعاء، إن الكذب أمر مرفوض لديها تمامًا، مضيفة: «أكتر حاجة بكرهها الكذب، ومش بعرف أعمله من وأنا صغيرة»، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على الصراحة في تعاملاتها.

وتطرقت إلى الحديث عن زواجها الأول من المنتج عادل حسني، موضحة أن الانفصال تم بالتراضي بينهما، وأن علاقة الاحترام والصداقة لا تزال قائمة حتى الآن.

وأضافت: «إحنا أصدقاء جدًا، وهو وزوجته بيدعوني في المناسبات»، مشددة أن العلاقة بينهما يسودها التقدير المتبادل.

وأشارت إلى أن سبب الطلاق يعود إلى خلاف حول طبيعة عملها الفني، موضحة أنه اشترط عليها ترك التمثيل أو الاكتفاء بالعمل في إنتاجه فقط، وهو ما رفضته، قائلة إنها كانت حريصة على الاحتفاظ بحريتها في اختيار أدوارها وأعمالها الفنية بنفسها.

كما لفتت إلى أن غيرته الشديدة كانت من أسباب صعوبة استمرار الحياة الزوجية، مؤكدة أن الشائعات التي ترددت بشأن زواجها منه طمعًا في الإنتاج لا أساس لها من الصحة.

واستطردت: «هو أصلاً ما كانش منتج وقت ما اتجوزنا، اشتغل في الإنتاج بعد 3 سنين من الجواز، وأنا اتجوزته راجل سياحة مش منتج».