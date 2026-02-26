عروض فنية متنوعة وأنشطة للأطفال في ليالي رمضان بعروس الصعيد

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل 10 رمضان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة المنيا "عروس الصعيد"، والتي تستمر لمدة أسبوع على كورنيش النيل، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق. وتبدأ الفعاليات بفقرة إنشاد ديني للشيخ عبد الرحيم، يليها عرض مسرح عرائس، وفقرات اكتشاف مواهب، إلى جانب عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني.

ويشهد يوم 11 رمضان إنشادًا دينيًا للشيخ زين العابدين، وعرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب، وعرضًا فنيًا لفريق كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.

وفي يوم 12 رمضان يتضمن البرنامج إنشادًا دينيًا للشيخ محمد الصياد، وعرض مسرح عرائس، واكتشاف مواهب، وعرضًا فنيًا لفرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي.

وتتواصل الفعاليات يوم 13 رمضان مع عرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد شحاتة، إلى جانب فقرة إنشاد، يعقبها عرض مسرح عرائس وفقرة اكتشاف مواهب.

أما يوم 14 رمضان، فيتجدد اللقاء مع فرقة المنيا للفنون الشعبية، ويعقب العرض الفني فقرة إنشاد، وعرض مسرح عرائس، واكتشاف مواهب فنية.

وفي يوم 15 رمضان يقدم الشيخ محمد الصياد إنشادًا دينيًا، يعقبه عرض مسرح عرائس، واكتشاف مواهب، إلى جانب عرض فني لفريق كورال أطفال المنيا.

ويختتم البرنامج يوم 16 رمضان بإنشاد ديني، وفقرات فنية متنوعة تشمل عرض مسرح عرائس، وعرض فرقة ملوي للفنون الشعبية، وفقرة اكتشاف مواهب.

وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة في جميع المحافظات طوال الشهر الكريم.