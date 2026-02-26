 بشرى: أرفض المساكنة ومجتمعنا لا يقبلها - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 3:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

بشرى: أرفض المساكنة ومجتمعنا لا يقبلها

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 2:25 ص | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 2:25 ص

أكدت الفنانة بشرى رفضها القاطع لفكرة المساكنة، مشددة على أنها لا تتوافق مع القيم المجتمعية، ولا يجوز الترويج لها في ظل ما يشهده المجتمع من مشكلات.

وقالت بشرى، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إنّها لو كانت مؤمنة بالمساكنة لما أقدمت على الزواج أكثر من مرة، مؤكدة أن المجتمع المصري يرفض هذا المفهوم، وأنها شخصيًا لا تدعمه ولا ترى فيه حلًا أو بديلًا للزواج.

وتطرقت بشرى إلى مواصفات شريك الحياة المناسب من وجهة نظرها، مؤكدة أن «لا أحد يشبه والدها»، وأن العثور على رجل بهذه الصفات أمر صعب، موضحة أنها تميل إلى الرجل «الثقيل» خفيف الظل، الاجتماعي، الواثق من نفسه ومن رجولته الحقيقية، وليس الصورة المشوهة المنتشرة في المجتمع، على حد تعبيرها، مع التأكيد على أهمية العقل والاتزان.

وأضافت بشرى أن والد أبنائها يتمتع برجاحة عقل واضحة، بينما كان زوجها الثاني شخصًا لطيفًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أن تجاربها الشخصية أكسبتها رؤية أوضح في اختيار الشريك، لكنها تظل متمسكة بقناعاتها واحترامها لقيم المجتمع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك