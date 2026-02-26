استقرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، في المنطقة الخضراء، لكن بارتفاع محدود، لم يعوض معظم خسائر أمس.

وارتفع المؤشر الرئيسي «إي جي أكس 30» بنسبة 0.4%، ووصل إلى مستوى 49213 نقطة.

ووسعت البورصة المصرية، من نزيف الخسائر أمس الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، حيث هبط مؤشرها الرئيسي بصورة حادة، ونزل دون الـ50 ألف نقطة مجددًا.

وهبط المؤشر الرئيسي «إي جي أكس 30» بنسبة 2.73%، ووصل إلى مستوى 49014.32 نقطة.

وتثير الحرب المحتملة بين إيران وأمريكا مخاوف المستثمرين في المنطقة، مع تواصل تهديدات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وعاودت البورصة المصرية، الانخفاض في جلسة الثلاثاء، بعد مكاسبها الملحوظة في جلسة الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي «إي جي أكس 30» بنسبة 0.94%، ووصل إلى مستوى 50390.21 نقطة.

وارتفعت البورصة المصرية، في جلسة الاثنين، وعوضت كل خسائر جلسة الأحد الحادة، كما تجاوزت مستوى 50 ألف نقطة، واقتربت من تحقيق مستوى 51 ألف نقطة مجددًا.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي «إي جي أكس 30» بنسبة 2.64%، ووصل إلى مستوى 50870.06 نقطة.

وهوت البورصة المصرية يوم الأحد، ثاني جلسات شهر رمضان، حيث حقق المؤشر الرئيسي خسائر حادة.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.18%، ووصل إلى مستوى 49560.88 نقطة.

وحقق المؤشر الرئيسي مكاسب محدودة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوعين السابقين له، ولم تتجاوز 0.35%، ووصل إلى مستوى 50667.67 نقطة.

وكانت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري، حتى اليوم، نحو 17.7%.