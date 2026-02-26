أكدت الفنانة بشرى إيمانها بالحسد والسحر، مشيرة إلى أن العقيدة الإسلامية ذات طابع روحاني، وتقر بوجود الحسد والشرور والسحر، وهو ما ورد ذكره صراحة في القرآن الكريم، مع التأكيد الدائم على أن الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، كما تؤمن الأديان السماوية الأخرى.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع على قناة النهار، إن الإنسان قد يكون عرضة لمثل هذه الأمور، لكنها شددت على خطورة الانغماس في هذا التفكير، موضحة أن الدخول في دوائر الشك والوساوس قد يؤثر سلبًا على حياة الشخص ويجعله يعيش دائمًا في دور الضحية.

وأضافت أن الحسد لا يقتصر على النساء فقط، مؤكدة أن «في رجالة عينها وحشة زي الستات»، مشيرة إلى أن هذه السلوكيات موجودة في المجتمع بغض النظر عن النوع.

وتطرقت بشرى إلى طفولتها، موضحة أنها كانت مليئة بالحركة والدراسة وممارسة الهوايات، وكانت غنية بالفكر والثقافة، لكنها كشفت في الوقت نفسه أن حوادث التحرش التي تعرضت لها في طفولتها كانت أقسى وأشد تأثيرًا عليها من حادث انفصال والديها.

واختتمت بشرى حديثها بالتأكيد على أن المتحرش شخص مريض نفسيًا ويحتاج إلى تقويم وعلاج حقيقي، مشددة على أهمية مواجهة هذه الظاهرة بوعي وحزم لحماية المجتمع، وخاصة الأطفال.