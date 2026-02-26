أمير كرارة يلقي القبض على منتصر أحد معاوني محمود عزت في الحلقة الثامنة من «رأس الأفعى»

تمكن الضابط "مراد"، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، من القبض على "منتصر"، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، خلال الحلقة الثامنة من مسلسل «رأس الأفعى»، المعروض ضمن موسم رمضان الحالي.

وجاءت عملية القبض بعد أن تمكن الضابط مراد من معرفة مكان اختباء منتصر عن طريق أحد عناصر التشكيل، الذي كشف له الموقع خلال جلسات التحقيق بعد القبض عليه.

وفي نهاية الحلقة الثامنة، تضمن الجزء الأخير مشاهد وثائقية تستعرض جهود وزارة الداخلية في القبض على خلية إرهابية متورطة في تفجيرات بمدينة الإسكندرية. وأظهر الجزء الوثائقي اعتراف عناصر الخلية بكل التعليمات التي تلقوها من قيادات الجماعة الإرهابية والعمليات التي نفذوها، وكان من بين هؤلاء حسام محمد زكي ومحمد خلف جاد، كلاهما عضو في الخلية الإرهابية.

وتضمنت التكليفات التي تلقاها أعضاء الخلية وضع عبوة ناسفة داخل مديرية الأمن بالإسكندرية، وتسهيل مهمة وضع العبوة لأحد العناصر. كما اعترف أحدهم بتلقي تعليمات للنزول في المظاهرات وإحداث أعمال شغب وحرق عربات الشرطة.

وفي الجانب الدرامي، شهدت الحلقة صراعات كبيرة بين عناصر الجماعة الإرهابية ومحمود عزت، الذي يجسد شخصيته الفنان شريف منير، حيث شعر الأخير بأن العناصر لا يسيرون وفق نظامه، ما أشعل الغضب بداخله وجعله يشعر بانقلابهم عليه.

وأعرب محمود عزت عن غضبه بسبب استبدال ٩٠٪ من كوادر الجماعة الإرهابية بشباب، حيث شعر بأن أعضاء الجماعة لم يعودوا يعتبرونه موجوداً بينهم. وطلب من معاونه حضور محمد كمال، المسؤول عن كل ما يحدث.

ورد محمد كمال برسالة إلى محمود عزت عبر معاونه، مفادها أنه لن يذهب إليه لأنه مطلوب من الأمن مثله، وأنه أصبح صاحب الكتلة الأكبر في الشارع بفضل عناصر الشباب في الجماعة. كما أشار إلى أن "العواجيز الذين هربوا خارج البلاد بأموال الجماعة بعلمه"، ليس لهم الحق في التدخل في شؤونهم، مع التأكيد على أن تنفيذ تعليماته سيكون بطريقتهم الخاصة وليس وفق طريقته.

تفاعل محمود عزت مع الرسائل، وطلب من معاونه حضور طه وهدان، بينما قامت "سناء" باصطحاب "نوار" إلى أحد مقرات الجماعة الإرهابية، حيث كانوا يبثون رسائلهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال الحلقة، طلبت الجماعة الإرهابية من الشاب "طه" إيصال عبوة ناسفة للتفجير كاختبار لانتمائه لهم بعد القبض على عدد كبير من عناصر المجموعة من قبل جهاز الأمن الوطني. فتواصل طه مع الضابط مراد، الذي أبلغه بأن يتصرف بحذر، ثم تدخل مراد وبدل الهاتف داخل العبوة وسلمها لطه، ليقوم بمهمته، ووضع الحقيبة بجوار أحد المنشآت الحكومية. حاول أحد عناصر التنظيم تفجير العبوة لكنها لم تنفجر، وفشلت العملية.

وفي الوقت نفسه، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد عناصر تشكيل الجماعة الإرهابية المسؤول عن أعمال التخريب، بينما واصلت الضابط "نورا"، التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، التقرب من "سناء"، إحدى عناصر الجماعة، لمحاولة إحباط مخططاتهم والتأكد من صحة المعلومات التي تلقتها.

وقد بدأت الحلقة بلقطات تظهر محمود عزت في فترة شبابه وهو في السجن، وهو يخطط ليصبح العقل المدبر لجماعة الإخوان، حتى تمكن من تأسيس قيادة الجماعة وأصبح كل تحركاتها تتم من خلاله.

وفي مشهد آخر، يتلقى عزت رسالة من قيادات الجماعة تتضمن تقريراً عن انقسام داخل التنظيم، ينسبونه إلى سياسات محمود عزت، خصوصاً عبر دور محمد كمال من جهة، وأحمد عبدالرحمن مسؤول الفيوم من جهة أخرى. واتهموا عزت بأنه السبب في الانقسام بسبب تأسيسه لجنة الإدارة العليا، وطالب بمتابعة كل الاجتماعات وإبلاغه بما يحدث.

وينتمي مسلسل «رأس الأفعى» إلى نوعية الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع وأحداث مستلهمة من الواقع المصري، في إطار صراعات أمنية وتفاصيل خفية، حيث تدور أحداثه حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، وإسلام جمال، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.