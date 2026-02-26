بشرى: أي فنان يقول أنا الأعلى أجرًا هتخانق معاه

أكدت الفنانة بشرى رفضها لفكرة إعلان أي فنان عن نفسه باعتباره «رقم واحد» أو «الأعلى أجرًا»، مشددة على أنها ستختلف مع أي ممثل يطلق مثل هذه التصريحات، حتى لو كان من أصدقائها المقربين.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع على قناة النهار، إن مثل هذه التصريحات تفتقد للمعايير الموضوعية، في إشارة إلى تصريحات الفنان أحمد العوضي التي أكد خلالها أنه رقم واحد والأعلى أجرًا، موضحة: "هتتحسب إزاي؟ ومين اللي بيحدد؟ مفيش مقياس أمين ولا مؤسسة تقدر تقول مين رقم واحد".

وأضافت أن الأفضلية الفنية لا تُمنح بالتصريحات، وإنما يحددها الجمهور والنقاد، مؤكدة أنها سبق وأن عبرت عن هذا الموقف في أغنية قدمتها سابقًا عن الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات لا داعي لها.

وأوضحت بشرى أنها تابعت أعمال أحمد العوضي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووصفتها بأنها أعمال جيدة وناجحة، متمنية له التوفيق في مشواره الفني.

كما كشفت عن رؤيتها لتصنيف النجوم، معتبرة أن هناك أكثر من اسم يستحق صدارة المشهد، مشيرة إلى أن الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز من أبرز نجوم الصف الأول حاليًا، بينما ترى أن من الجيل الجديد من الفنانات تتصدر أمينة خليل المشهد، وقبلها الفنانة نيللي كريم.