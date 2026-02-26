- القوة الإسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة في سماء منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي

توغلت 30 آلية إسرائيلية، مساء الأربعاء، مجددا في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سوريا، وذلك في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية بأن قوة إسرائيلية مكونة من 30 آلية عسكرية توغلت في منطقة تل الأحمر الشرقي قرب قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت أن القوة الإسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة، دون أن توضح ما إذا انسحبت القوة لاحقا أم لا تزال موجودة في الموقع.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية على التوغل، كما لم تعلن تل أبيب دوافعه.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من توغل مماثل لقوة إسرائيلية مكونة من 3 آليات في ريف القنيطرة، حيث ذكرت القناة الرسمية أن القوات اعتقلت راعي أغنام وسلبت عددا من مواشيه.

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا في الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2023.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا، لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في 6 يناير الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويقول سوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.