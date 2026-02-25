الصومال وتركيا يعززان التعاون الإعلامي والاستراتيجي

بحث الصومال وتركيا، اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة تعزيز التعاون الإعلامي والاستراتيجي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داوود أويس جامع، ووزيرالنقل البحري والموانئ، عبد القادر محمد نور، التقيا اليوم في العاصمة التركية أنقرة، مع وزير الإعلام والاتصال الجماهيري التركي، برهان الدين دوران.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الصومال وتركيا في مختلف المجالات، وسبل توظيف الإعلام؛ لدعم النجاحات التي تحققت في الشراكة بين البلدين، والتي تشهد تطورا ملحوظا في الوقت الراهن.

واتفق الجانبان، على إقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة الأخبار المضللة، وتعزيز تبادل الخبرات والمهارات في مجال الإعلام الحديث.

يأتي هذا الحوار في إطار مؤتمر دولي يركز على تعزيز الصداقة التركية مع دول أفريقيا، خاصة تعزيز التعاون والتنسيق بين الصومال وتركيا في مختلف القطاعات.

وشارك في المؤتمر عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء، الذين ناقشوا بشكل موسع سبل تعزيز التعاون بين الصومال وتركيا في مجالات الأمن والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعلوم، بالإضافة إلى دعم التبادل الثقافي والشعبي بين البلدين.