الأربعاء 25 فبراير 2026 10:51 م
زيلينسكي: نتوقع أن تقود المحادثات مع روسيا وأمريكا إلى اجتماع بين القادة

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 10:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 10:37 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن كييف تتوقع أن تؤدي الجلسة المقبلة من المحادثات الثلاثية بين بلاده والولايات المتحدة وروسيا في مارس بشأن تسوية الحرب إلى عقد اجتماع بين قادة الدول الثلاث.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نتوقع أن يوجد هذا الاجتماع فرصة لنقل المحادثات إلى مستوى القادة.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب يدعم هذه السلسلة من الخطوات. وهذه هي الطريقة الوحيدة لحل جميع القضايا المعقدة والحساسة وإنهاء الحرب في نهاية المطاف، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن مفاوضين أوكرانيين سيجتمعون بمسؤولين أمريكيين غدا الخميس لمناقشة حزمة لتحسين مستويات المعيشة وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

وأضاف زيلينسكي، لصحفيين في محادثة عبر تطبيق واتساب أن الفريقين سيناقشان أيضا الترتيبات لاجتماع ثلاثي يضم روسيا، مشيراً إلى أن كييف تأمل في عقده مطلع مارس.

