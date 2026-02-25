بيرو تعلن حالة الطوارئ في مئات المناطق بعد أمطار غزيرة وفيضانات

أعلنت بيرو، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في ما يقرب من نصف مناطق البلاد في أعقاب هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن ارتفاع درجات حرارة المحيط، وهو ما تربطه السلطات بظاهرة "إل نينيو كوستيرو" أو النينيو الساحلي المناخية.

ويهدف المرسوم، الذي وقعه الرئيس المؤقت خوسيه ماريا بالكازار ونشر في الجريدة الرسمية للبلاد، إلى تسريع التمويل للسلطات المحلية والإقليمية لتأمين البنية التحتية الحيوية - بما في ذلك الجسور والطرق والمياه والكهرباء - مع حماية حياة وصحة السكان.

وتخضع أكثر من 700 منطقة عبر ساحل المحيط الهادئ وجبال الأنديز والأمازون حاليا لحالة الطوارئ.

وعلى الرغم من اشتداد هطول الأمطار في الأيام الماضية، إلا أن الحكومة الجديدة لم تتمكن من تنفيذ المراسيم حتى الآن. ولم يؤد الرئيس بالكازار اليمين الدستورية لمجلس وزرائه إلا يوم الثلاثاء، منهيا فترة بدون وزراء بدأت في 17 فبراير بعد إقالة سلفه خوسيه جيري، الذي يواجه تحقيقا في قضايا فساد واستغلال نفوذ.

وقالت وزارة النقل في بيرو اليوم إن حوالي 931 كيلومترا من الطرق تضررت في جميع أنحاء البلاد، مع تركز الدمار في المناطق الأربع الأكثر تضرراً من هطول الأمطار.

وتخدم هذه الطرق الحيوية أكثر من نصف مليون شخص كل أسبوع.

وقامت السلطات بتحديث حصيلة القتلى، مشيرة إلى أن 68 شخصا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالأمطار منذ ديسمبر الأول الماضي.

وكان من بين الضحايا مؤخرا أب وابنه جرفتهما انهيارات أرضية في أريكويبا، بالإضافة إلى ضابط شرطة في ليما غرق في نهر ريماك أثناء محاولته إنقاذ كلب حاصرته فيضانات الأنديز.

ووفقا للسلطات، فإن مياه المحيط الهادئ آخذة في الارتفاع ومن المتوقع أن تقوى ظاهرة النينيو الساحلي قليلا في شهر مارس.

ويؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط إلى معدلات تبخر عالية وأمطار غزيرة، فضلا عن زيادة تدفقات الأنهار.