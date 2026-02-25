ألمانيا: إلغاء رحلة قطار فائق السرعة بعد اعتداء راكبة على رئيسه

ألغيت رحلة قطار فائق السرعة من طراز "آي سي إي" في ألمانيا، كان متوجها من مدينة فولفسبورج إلى العاصمة الألمانية برلين، وذلك إثر تعرض مشرف القطار لاعتداء.

ووفقاً لبيانات الشرطة الاتحادية، اضطر نحو 100 مسافر إلى مغادرة القطار في مدينة شتيندال (بولاية سكسونيا- آنهالت شرقي ألمانيا) والانتظار لاستقلال قطار لاحق.

وأوضحت الشرطة، أنه أثناء عملية فحص التذاكر قدمت راكبة تبلغ من العمر 35 عاماً تذكرة لا تصلح لقطارات المسافات الطويلة.

وأشارت الشرطة، إلى أنه كان من المفترض أن تغادر المرأة القطار في محطة فولفسبورج، لكنها بدلاً من ذلك هاجمت رئيس القطار ووجهت إليه لكمة بقبضة يدها.

وتابعت الشرطة، أن رئيس القطار المعتدى عليه اشتكى لاحقاً من آلام في البطن مما اضطره إلى التوقف عن أداء عمله، وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق جنائي ضد المرأة بتهم الاحتيال لعدم حيازة تذكرة صالحة، وانتهاك حرمة ممتلكات الغير، والإيذاء الجسدي، بالإضافة إلى إحداث أضرار عينية.