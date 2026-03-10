الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين

واصلت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة دفاعها، التصدي لهجمات تشنها إيران، خلال التصعيد الراهن في المنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية، في أحدث بياناتها في هذا الصراع، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، وطائرتين مسيرتين شرق محافظة الخرج.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية. — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 9, 2026

وشهدت الساعات القليلة الماضية إصدار الدفاع السعودية بيانات عدة بخصوص اعتراض الهجمات الإيرانية، بواقع تدمير 13 طائرة مسيرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

وكانت السعودية قد جددت في بيان لوزارة خارجيتها، إدانتها للاعتداءات الإيرانية على المملكة والدول الخليجية، مؤكدة أن تلك الهجمات "لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال"، وأن المملكة تحتفظ بالحق الكامل في ردع العدوان.

وقال البيان: "تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددٍ من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال. وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان".

وأضافت الخارجية السعودية أن مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية، لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي.

وتابعت: «فيما يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أوضح فيها أنه ليس لديهم خطط للاعتداء على دول الجوار، وأنه تم اتخاذ قرار بذلك من قبل مجلس القيادة، فإن المملكة تؤكد أن الجانب الإيراني لم يطبق تلك الدعوة على أرض الواقع، سواء خلال إلقاء الرئيس الإيراني لكلمته أو بعدها واستمر في اعتداءاته مستندًا لحجج واهية لا تستند لأي حقيقة، بما فيها مزاعم سبق وأوضحت المملكة عدم صحتها وهي المتعلقة بانطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من المملكة للمشاركة بالحرب، بينما الواقع أن تلك الطائرات تقوم بدوريات جوية لمراقبة وحماية أجواء المملكة ودول مجلس التعاون من الصواريخ والمسيرات الإيرانية»..