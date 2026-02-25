إسبانيا تكشف عن وثائق سرية بشأن محاولة الانقلاب عام 1981

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت الحكومة الإسبانية، وثائق كانت سرية تتعلق بمحاولة انقلاب في 23 فبراير 1981.

وتكشف هذه الوثائق، أن الانقلابيين اعتبروا أنه كان خطأ جسيما عدم اعتقال الملك آنذاك خوان كارلوس الأول، العضو في عائلة بوربون.

وجاء في نسخة طبق الأصل من ملاحظة مكتوبة بخط اليد لأحد المشاركين في الانقلاب، نُشرت على موقع الحكومة الإليكتروني اليوم الأربعاء: "الخطأ الأول: ترك "بوربون" حرا ومعاملته كرجل شريف".

ولا يزال غير واضح هوية القائد العسكري الذي كتب هذه الوثيقة.

وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، عرضت محاولة الانقلاب، الديمقراطية الإسبانية الناشئة آنذاك لاختبار شديد.

وكانت سريتان مسلحتان من وحدة الشرطة شبه العسكرية "جارديا سيفيل"، بقيادة الليفتنانت كولونيل أنطونيو تيخيرو، قد اقتحمتا مبنى البرلمان في مدريد مساء 23 فبراير.