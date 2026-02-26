أربيلوا يوضح مدة غياب مبابي ويؤكد: لن نخاطر بعودته

كشف الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تفاصيل فترة غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وغاب مبابي عن مواجهة ريال مدريد أمام بنفيكا، التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن إياب ملحق دور الـ16 المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما كان الفريق الملكي قد حسم لقاء الذهاب خارج أرضه بهدف دون مقابل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سبب غياب مبابي يعود إلى شعوره بآلام في الركبة اليسرى، وهو ما أثار القلق بشأن جاهزيته للمباريات المقبلة.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة آس، أكد أربيلوا أن غياب مبابي سيستمر لفترة أطول من مجرد أيام قليلة، مشددًا على ضرورة تعافيه بشكل كامل قبل التفكير في الدفع به مجددًا.

وأضاف مدرب ريال مدريد أن الجهاز الفني لن يتعجل عودة اللاعب، مؤكدًا أن سلامته البدنية تأتي في المقام الأول، خاصة مع ضغط المباريات في المرحلة الحاسمة من الموسم.