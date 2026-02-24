- الفنانان يعلنان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإساءة لوالدهما.. وتقابة الممثلين تصدر بيانا عاجلا

أعلن مكتب أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً قانونيًا عن الفنانين ياسر جلال وشقيقه رامز جلال، متابعته لإجراءات التحقيق التي تجريها نقابة المهن التمثيلية بشأن ما صدر عن الفنان أحمد ماهر من إساءة إلى المخرج الراحل جلال توفيق.

وأوضح الممثل القانوني لياسر ورامز جلال، في بيان رسمي، أن المكتب يتابع ما تسفر عنه تحقيقات النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما بدر من إساءة وسب بحق أسرة المخرج الراحل، وكذلك ضد كل من قام بتصوير مقطع الفيديو المتداول أو نشره أو إعادة نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونص البيان على: «يعلن مكتب أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الفنان ياسر جلال والفنان رامز جلال، بأنهم يتابعون إجراءات تحقيق نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ضد الفنان أحمد ماهر، وما تسفر عنه التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان عن ما بدر منه من إساءة وسب ضد أسرة المخرج الراحل جلال توفيق وضد من صوّر فيديو السب أو نشره أو أعاد نشره".

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا أعربت فيه عن اعتذارها لأسرة المخرج الراحل جلال توفيق، وللفنانين ياسر جلال ورامز جلال، عما بدر من الفنان أحمد ماهر، مؤكدة إحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.