تامر حسني يؤيد اقتراح المخرج كريم السبكي لإنقاذ صالات السينما من قرار الإغلاق في التاسعة مساءً

أيد الفنان تامر حسني اقتراح المخرج كريم السبكي لإنقاذ دور السينما المصرية ومحاولة إيجاد حل للإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو ما ينذر بخسائر كبيرة لأصحاب دور العرض والموزعين وكذلك المنتجين.

فقد اقترح المخرج كريم السبكي عبر حسابه على فيس بوك إلغاء حفلات الصباح والظهيرة، وتحديدًا حفلات الساعة العاشرة صباحًا، والواحدة ظهرًا، والثالثة عصرًا، لضعف الإقبال على هذه الحفلات وارتفاع تكاليف التشغيل، واستبدالها بتشغيل حفلات السادسة والتاسعة مساءً والواحدة بعد منتصف الليل.

وهو الاقتراح الذي لقي تأييدًا من تامر حسني، وقال عبر صفحته على فيس بوك: "اقتراحي إذا أمكن فيتطبق على كل الجهات.. كلام البوست اللي كتبه زميلي المنتج كريم السبكي ده من وجهة نظري اقتراح صحيح للسينمات، وأعتقد وزارتنا المبجلة ممكن تدرسه، وأكيد هيعملوا الصح، لأن برضه الصح عمره ما هيكون من وجهة نظرنا إحنا بس، أكيد في حاجات تانية ممكن منكنش على دراية بيها وهي لمصلحة البلد، ولكن لو الاقتراح ده اتنسق مع أهداف الدولة أتمنى تحقيقه، واقتراحي الشخصي إن القرار ممكن يتطبق على أماكن كتير مش بس السينمات، أو أماكن تختار يقفلوا الصبح وأماكن تختار يقفلوا بالليل، وكل ده بالتنسيق مع الجهات اللي شايفة شغلها وأكل عيشها أكتر بالنهار ولا بالليل، وبكده كله هيتراضى.. وبرضه ده من وجهة نظرنا المحدودة… وأي قرار أكبر مننا بتاخده الدولة لازم نحترمه ونتأكد مليون في المية إنه لمصلحتنا حتى لو استحملنا شوية، كل الشكر والتقدير والاحترام لوزاراتنا المصرية العظيمة".

وقد توقع عدة موزعين وأصحاب دور عرض أن الخسائر المتوقعة من إلزام أصحاب السينمات بالإغلاق في تمام التاسعة مساءً، سيكبدهم خسائر تتجاوز 70% نظرًا لاعتمادهم بشكل أساسي على الحفلات الليلية لتحقيق مكاسب.