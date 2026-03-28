سمير جعجع يدعو الحكومة اللبنانية لتنفيذ قرارات نزع سلاح حزب الله

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرارات نزع سلاح حزب الله، محذراً من استمرار ما وصفه بـ"النهج القائم" للحزب.

وقال خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إن بقاء الأوضاع على ما هي عليه يضع لبنان أمام مزيد من التعقيدات السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ خطوات واضحة لتطبيق قراراتها، مؤكداً أنه في حال عدم قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهام بالإمكان اللجوء إلى الاستعانة بقوات دولية، استناداً إلى القرار 1701، ولا سيما البند 12 منه، وكذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الفصل السابع، على حد تعبيره.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تمكين الدولة من فرض سلطتها وتنفيذ قراراتها السيادية، مشيراً إلى أن ذلك يشمل القرارات الصادرة في 5 آب 2025 و2 آب 2026، وفق ما ورد في كلمته.

وأشار رئيس حزب القوات اللبنانية إلى أن طرح الاستعانة بقوة دولية يأتي في إطار ما اعتبره ضرورة دعم الدولة اللبنانية في تنفيذ قراراتها، إذا تعذر ذلك عبر مؤسساتها الذاتية.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني، في حال امتلك القدرة، يجب أن يتولى المهمة، أما في حال العكس فيمكن اللجوء إلى آليات دولية لضمان التنفيذ.

كما شدد على أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على لبنان واستقراره الداخلي.

وفي السياق نفسه، دعا جعجع إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة المسؤولين عن “الزج بلبنان في الحرب الحالية”، معتبراً أن المساءلة أمر أساسي لمنع تكرار الأزمات.

وقال إن النقاش حول طبيعة هذه المحكمة لا يزال مفتوحاً، سواء كانت محكمة لبنانية أو مختلطة أو دولية، مشيراً إلى أن ذلك متروك لأهل القانون، في ظل وجود ما وصفه بـ”عوامل إقليمية مؤثرة” في الملف، على حد تعبيره.