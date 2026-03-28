تتواصل الحرب في الشرق الأوسط منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجومها على إيران في 28 فبراير، وتسفر عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى.

جاء ذلك بحسب تقرير لوكالة فرانس برس، التي قالت إنه بسبب القيود على الإعلام، يتعذّر عليها التحقّق على نحو مستقلّ من كلّ حصيلة معلنة.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية ومؤسسات صحية وهيئات إسعاف ومنظمات.

- إيران -



لم تنشر الحكومة الإيرانية أي حصيلة إجمالية في الأيام الأخيرة.

وفي 26 مارس، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرّها الولايات المتحدة، بمقتل 3329 شخصا على الأقلّ، بمن فيهم 1492 مدنيا بينهم 221 طفلا على الأقلّ، فضلا عن 1167 عسكريا و670 شخصا لم تحدّد صفتهم.

لبنان



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 1189 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب بين حزب الله الموالي لإيران وإسرائيل في الثاني من مارس، بينهم 124 طفلا و979 رجلا و86 امرأة و46 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 3427 شخصا بجروح.

وأعلن الجيش اللبناني مقتل سبعة من جنوده منذ بدء الحرب. فيما لم يعلن حزب الله الخسائر في صفوف مقاتليه.

إسرائيل



أفادت خدمة الإسعاف والسلطات الإسرائيلية بمقتل 19 شخصًا منذ بدء الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود في معارك في جنوب لبنان.

- الأراضي الفلسطينية -



استشهدت 4 نساء على الأقلّ بشظايا صاروخية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الخليج



أبلغت سلطات دول الخليج العربية والقيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) عن مقتل 38 شخصا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 19 مدنيا.

القتلى الآخرون هم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أمريكيين.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العسكرية عن ستة قتلى هم جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود ومدنيان، إحداهما فتاة في الحادية عشرة.

في الإمارات، قُتل عشرة أشخاص هم ثمانية مدنيين وعسكريان قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

في السعودية، أفاد الدفاع المدني بمقتل مدنيَّين.

في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مدنيَّين. كما قُتل متعاقد مدني مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

في سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

في قطر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية وثلاثة مواطنين أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية للدولة الخليجية.

العراق



أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية مقتل 101 شخص على الأقلّ منذ بدء الحرب، بحسب الأرقام التي جمعتها وكالة فرانس برس.

قُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية، غداة قصف دام على الموقع نفسه الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة الحشد الشعبي.

كما قُتل عنصران في الشرطة، أحدهما عقيد، في الموصل بشمال العراق مساء السبت في استهداف لموقعهما فيما أُصيب خمسة آخرون، على ما قالت وزارة الداخلية العراقية.

وقالت فصائل عراقية موالية لإيران ومصادر أمنية إن 67 عنصرا في الفصائل والحشد الشعبي قتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي إقليم كردستان، قضى ستة عناصر من قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة كردستان العراق في هجومَين بصواريخ بالستية إيرانية على مقرّهم في محافظة إربيل.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل في هجوم جوي طال المرفق.

وقُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في حيّ سكني في وسط بغداد.

كما قُتل أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد يضم مستشارين إيرانيين يعملون جانب فصائل عراقية موالية لإيران بحسب مصادر أمنية.

وأعلنت السلطات مقتل مدني في شظايا صاروخ إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان، هو أوّل عسكري فرنسي يلقى حتفه في هذا النزاع.

كما أبلغ الجيش الأمريكي عن مقتل ستة جنود إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في حادث لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.

الأردن



أعلنت السلطات الأردنية إصابة 29 شخصا في مناطق مختلفة من البلد بسبب تساقط شظايا من مسيّرات وصواريخ إيرانية.

ولم يسجّل أيّ قتيل في الأردن.

سوريا



أعلن التلفزيون السوري الرسمي إصابة ثمانية أشخاص إثر تساقط شظايا في التاسع من مارس.

إصابات الجنود الأمريكيين



إضافة إلى العناصر السبعة الذين أكدت "سنتكوم" مقتلهم في الخليج والستة الآخرين في العراق، أعلن الجيش الأمريكي إصابة نحو 300 من عناصره في سبع دول في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، بينهم عشرة اعتُبرت إصاباتهم خطرة، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.