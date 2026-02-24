قال النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، إنه قدّم طلب إحاطة موجهًا للدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بشأن أزمة عمال الوزارة، الذين حصلوا على إجازات دون مرتب للعمل في الخارج، وطُبقت عليهم مواد القانون رقم 74 الصادر في الرابع والعشرين من فبراير 2025 بأثر رجعي.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة "الشمس": "أتمنى إن الموضوع دا يوصل للجميع وإحنا بنعيش في جزر منعزلة ولابد إن يكون في رؤية اقتصادية لدى المسئول أيًا كان موقعه".

ولفت إلى أن تحويلات المصريين في الخارج مثلّت المصدر الرئيسي للعملة الصعبة حتى العاميين الماضيين، قائلًا: "أغلب التحويلات تأتي ليس من العمالة اليومية وإنما من المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات".

وأكد أنه جهّز لتقديم هذا الطلب، بعد تواصل آلاف العاملين في قطاع الكهرباء معه بسبب رفض رئيس الشركة القابضة تجديد مدد إجازاتهم وإعارتهم، لافتًا إلى أن هؤلاء المهندسين يعملون في قطاعات حيوية بدول الخليج وسيصعب إحلالهم بموظفين مصريين.

وتابع: "الحجة اللي بيدّعوها بالوزارة أو في شركة الكهرباء إن يدّوا فرصة لغيرهم، لا مين اللي قال الكلام دا، أنا مهندس وليا حيثية هناك".

وأوضح أنه قدّم الطلب لهيئة مكتب مجلس النواب، مضيفًا: "أنا مستني لمّا يرد علينا، ويتقال لينا الراجل جاهز إن يستمع لطلب الإحاطة، وهذه الأمور مش في يد النائب ولو إن الموضوع عاجل للغاية".

في سياق آخر، عبّر عبدالسلام عن موقفه من المادة 119 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، والتي تقترح أن تكون ممفيس (العاصمة الإدارية الجديدة) مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، لها وضع استثنائي، يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية.

وقال: " هي مسألة قانونية في المقام الأول، إحنا اتعلمنا في كلية الحقوق إن الدول نوعان دول بسيطة ودول مركبة، ومصر دولة بسيطة ".

وأكد أنه لا يصح الحديث عن المقاطاعات والولايات في الدول البسيطة المُقسمة لعاصمة ومحافظات، قائلًا: "لا يصلح مع دولة بسيطة كمصر إن إحنا نتكلم عن مقاطعة أو ولاية، ودا موقفي داخل البرلمان".