النيابة تصرح بدفن جثمان كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الطابق الرابع بالإسكندرية

صرحت نيابة محرم بك في الإسكندرية، بتسليم جثمان القمص تادرس عطية الله، كاهن كنيسة مارجرجس المطار، لأسرته لمواراته الثرى، وذلك بعد أن لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة الطابق الرابع بعقار سكني، على أن تقام صلاة الجنازة، اليوم الاثنين، بالكاتدرائية المرقسية.

وجاء تصريح النيابة العامة عقب استجواب شهود العيان المتواجدين في محيط الحادث، الذين أكدوا أنه أثناء تواجده في شرفة مبنى خدمات، أغشاه الإغماء وسقط أرضًا.

وكلفت النيابة المباحث بمواصلة التحريات لبيان ظروف وملابسات الواقعة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، مع استلام التقرير الطبي المبدئي حول أسباب الوفاة، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية عقب ورود تقرير الطب الشرعي النهائي.

وكان القمص تادرس عطية الله قد لقي مصرعه، الأحد، إثر سقوطه من شرفة العقار الكائنة بمنطقة محرم بك التابعة لنطاق حي وسط الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من الطابق العلوي بأحد العقارات السكنية. وعند انتقال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة وجود الجثمان أسفل العقار، وبالفحص المبدئي لوحظ إصابته بكسور متفرقة في أنحاء الجسم نتيجة السقوط.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

ومن جهتها أعلنت صفحة كنيسة مارجرجس والأمير تادرس القبطية الأرثوذكسية في منطقة مطار النزهة عن ترتيب تفاصيل الجنازة، على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعدها خلال الساعات المقبلة.

ويُذكر أن القمص خدم كاهنًا بكنيسة مارجرجس المطار، وكان أستاذًا للعهد الجديد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية في الإسكندرية، حيث ساهم في إعداد أجيال من الدارسين والخدام والكهنة، وتميز بعطائه الرعوي وخدمته التعليمية.

وُلد القمص في 9 أغسطس 1963، وسيم كاهنًا في 7 سبتمبر 1997 على يد البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 على يد البابا تواضروس الثاني، وله العديد من المؤلفات في مجالات اللاهوت والعقائد والأسرة.