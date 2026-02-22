كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تطورات جديدة بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، لاعب برشلونة أتلتيك، خلال الفترة الحالية.

وأفاد التقرير أن اللاعب صاحب الـ18 عامًا عاد إلى مصر في محاولة لتسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على تصريح العمل، والذي يعد شرطًا أساسيًا لقيده رسميًا والمشاركة في المباريات مع الفريق الرديف لنادي برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن الإجراءات الورقية تسير ببطء، مشيرة إلى أنه من المستحيل في الوقت الحالي تحديد موعد الظهور الرسمي الأول لحمزة بقميص برشلونة أتلتيك، في ظل استمرار المعاملات الإدارية.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن النادي الكتالوني سبق أن واجه مواقف مشابهة، حين اضطر كل من مامادو مباكي وميكائيل فاي إلى العودة لبلديهما من أجل تسريع الإجراءات البيروقراطية قبل استكمال عملية القيد.

ورغم عدم جاهزيته القانونية حتى الآن، أشارت الصحيفة إلى أن حمزة بدأ بالفعل التدرب مع الفريق منذ بداية فبراير، وترك انطباعات إيجابية داخل النادي، إلا أنه لا يزال بحاجة لاكتساب نسق المباريات والجاهزية البدنية الكاملة.

ولفت التقرير إلى أن إدارة برشلونة أتلتيك لا تستبعد منح اللاعب فرصة المشاركة مبدئيًا مع فريق الشباب (Juvenil A)، من أجل اكتساب الخبرة واستعادة حساسية المباريات، خاصة أن قيده مع فريق الشباب قد يكون أسهل من تسجيله مباشرة ضمن قائمة الرديف.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن حسم ملف تصريح العمل سيكون الخطوة الأولى قبل تحديد المسار النهائي لمشاركة اللاعب، سواء مع الرديف أو فريق الشباب، وسط ترقب داخل النادي لحسم الموقف خلال الفترة المقبلة.